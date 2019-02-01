Уход за кожей лица: как поддерживать красоту в домашних условиях

Народные рецепты масок от морщин и полезные советы по уходу за кожей

Молодая и здоровая кожа – мечта каждой женщины. Сохранить упругость и эластичность, придать лицу сияние и свежесть можно не только салонными процедурами, но и в домашних условиях. Рецепты эффективных масок от морщин, а также каким должен быть уход за кожей после 30 – в нашем материале.

Как избавиться от морщин вокруг глаз

Первыми признаками возрастных изменений часто становятся "гусиные лапки". Они образуются из-за того, что кожа вокруг глаз очень тонкая, а подкожный жир в этом месте практически отсутствует.

Чтобы скрыть сеточку морщин в окологлазной области, профессиональные косметологи используют ботокс, филлеры, инъекции. Но и народные рецепты принесут видимый результат, если уход будет регулярным и своевременным.

Эффективные маски от морщин в домашних условиях обязательно содержат увлажняющие и питательные компоненты.

Фото: Для маски используется ромашковый отвар (pixabay.com)

Крахмальная маска с ромашкой. Крахмал называют природным аналогом ботокса, а ромашка отлично справляется с раздражением и припухлостью кожи.

Для приготовления маски используйте половину стакана ромашкового отвара. В нем растворите картофельный крахмал (2 ст. л.) и нанесите на лицо на 15 минут.

Маска с алоэ и желатином. Такой питательный "коктейль" для кожи повысит ее эластичность, ведь желатин является источником коллагена, а алоэ хорошо увлажняет. 1 ч.л. пищевого желатина залейте 1 ч.л. жирной сметаны и оставьте на несколько минут для набухания.

После чего растопите желатин на водяной бане и добавьте 1 ч.л. сока алоэ и 1 ч.л. меда. Хорошо перемешайте, нанесите на кожу под глазами или на все лицо. Дайте маске подсохнуть, затем умойтесь теплой водой.

Фото: Маска с соком алоэ увлажняет кожу (pixabay.com)

Банановая маска подарит коже упругость и ровный цвет. 1 банан разомните вилкой, добавьте 1 ложку растопленного кокосового масла (можно использовать и сливочное). Хорошо перемешайте и нанесите на лицо на 20-30 минут.

Перед использованием домашних масок, проведите заранее тест на чувствительность (нанесите небольшое количество на запястье и подождите 10 минут).

Фото: Мякоть банана подходит для приготовления омолаживающей маски (pixabay.com)

Уход за кожей после 30 лет: секреты красоты и здоровья

Для сохранения молодости кожи важны не только косметические процедуры, но также питание и образ жизни.

Образование морщин может быть связано с употреблением нездоровой пищи. Ограничьте продукты с повышенным содержанием соли и сахара, переработанное мясо, копчености. Водный баланс. Чтобы поддерживать оптимальный уровень увлажненности кожи, следует пить достаточное количество жидкости (1,5-2 л в день в зависимости от активности и комплекции). Режим дня. Ложитесь спать до полуночи. Именно в эти ночные часы во время сна вырабатывается мелатонин - гормон, который нейтрализует процессы окисления в организме, в частности, старение кожи. Защищайте кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей, для этого перед выходом на улицу наносите крем с фактором SPF. Регулярно осуществляйте комплексный уход. Используйте крем для лица с коллагеном и гиалуроновой кислотой.

Эффективные маски от морщин в домашних условиях будут отличной профилактикой, а рекомендации по уходу после 30 лет помогут скрыть первые признаки старения - и ваше лицо всегда будет сиять свежестью и красотой.