"Украина радуется антициклону": синоптик дала прогноз на 5 ноября

Фото: Осень (РБК-Украина)

Первые морозы придут на следующих выходных

Народный синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на понедельник, 5 ноября. По ее словам, Украина сейчас радуется антициклону, поэтому температура воздуха пока что не опускается до минусовых показателей. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Если Италия не знает, как избавиться от циклонов, то Украина открыто радуется уже длительное время власти антициклона. И особых дождей нет, так, пару капель, и влажность туманы поставляют для сельского хозяйства и грибов, и теплая погода газ экономит и, в принципе, радует. Поэтому еще можно походить, как человек, в нормальной полулегкой одежде, а не ходить вразвалочку в толстых пуховиках и не бежать зигзагом по тротуарам, убегая от гейзеров от луж из-под автомобилей. И завтра - тоже", - написала Диденко.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик рассказала, что в понедельник на территории Украины существенных осадков не предвидится, в западных областях температура до +20 градусов, а первые морозы придут на следуюих выходных.

"Без существенных осадков, туманы, +10 +16 градусов, на Западе до +20 градусов, на северо-востоке +8 +12 градусов. В Киеве понедельник - без осадков, местами туман, + 11 + 13 градусов. Первые морозы придут в следующие выходные", - подытожила Наталка.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что синоптики дали прогноз на воскресенье, 4 ноября.

Мы также рассказывали о том, что синоптик рассказал о том, какая погода будет в ноябре.