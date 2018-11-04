ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Украина радуется антициклону": синоптик дала прогноз на 5 ноября

STYLERЖизнь    04.11.2018 - 15:25
Фото: Осень (РБК-Украина)
Фото: Осень (РБК-Украина)

Первые морозы придут на следующих выходных

Народный синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на понедельник, 5 ноября. По ее словам, Украина сейчас радуется антициклону, поэтому температура воздуха пока что не опускается до минусовых показателей. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Если Италия не знает, как избавиться от циклонов, то Украина открыто радуется уже длительное время власти антициклона. И особых дождей нет, так, пару капель, и влажность туманы поставляют для сельского хозяйства и грибов, и теплая погода газ экономит и, в принципе, радует. Поэтому еще можно походить, как человек, в нормальной полулегкой одежде, а не ходить вразвалочку в толстых пуховиках и не бежать зигзагом по тротуарам, убегая от гейзеров от луж из-под автомобилей. И завтра - тоже", - написала Диденко.

&quot;Украина радуется антициклону&quot;: синоптик дала прогноз на 5 ноябряСкриншот (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик рассказала, что в понедельник на территории Украины существенных осадков не предвидится, в западных областях температура до +20 градусов, а первые морозы придут на следуюих выходных.

"Без существенных осадков, туманы, +10 +16 градусов, на Западе до +20 градусов, на северо-востоке +8 +12 градусов. В Киеве понедельник - без осадков, местами туман, + 11 + 13 градусов. Первые морозы придут в следующие выходные", - подытожила Наталка.

&quot;Украина радуется антициклону&quot;: синоптик дала прогноз на 5 ноябряСкриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что синоптики дали прогноз на воскресенье, 4 ноября.

Мы также рассказывали о том, что синоптик рассказал о том, какая погода будет в ноябре.

 

Новости Украины Гидрометцентр
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь