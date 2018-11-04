"Україна радіє антициклону": синоптик дала прогноз на 5 листопада

Фото: Осінь (РБК-Україна)

Перші морози прийдуть на наступних вихідних

Народний синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на понеділок, 5 листопада. За її словами, Україна зараз радіє антициклону, тому температура повітря поки що не опускається до мінусових показників. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Якщо Італія не знає, як здихаться циклонів, то Україна відкрито радіє вже тривалий час владі антициклону. І дощів щоб дощів нема, так, пару крапель, і вологість тумани постачають для сільського господарства та грибів, і тепла погода газ економить і, в принципі, тішить. Бо ще можна походити, як людина, у нормальній напівлегкій одежі, а не ходити перевальцем у товстих пуховиках і не бігти зигзагом по тротуарах, тікаючи від гейзерів з калюж з-під автомобілів.

І завтра - так само", - написала Діденко.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик розповіла, що у понеділок на території України істотних опадів не передбачається, у західних областях температура до +20 градусів, а перші морози прийдуть на следуюих вихідних.

"Без істотних опадів, тумани, +10+16 градусів, на Заході до +20 градусів, на північному сході +8+12 градусів. У Києві понеділок - без опадів, місцями туман, +11+13 градусів. Перші морози прийдуть наступними вихідними", - підсумувала Наталка.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що синоптики дали прогноз на неділю, 4 листопада.

Ми також розповідали про те, що синоптик розповів про те, яка погода буде в листопаді.