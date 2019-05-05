Украина сильно переплачивает: прогноз цен на топливо в мае

Прогноз цен на бензин в Украине зависит от многих факторов, в том числе и от ситуации с российской нефтью. Скачок цен на топливо произошел в конце апреля из-за низкокачественной продукции, поставляемой из РФ через Беларусь. Дело в том, что Россия пустила по нефтепроводам сырье, загрязненное хлоридами. Некачественная нефть вывела из строя оборудование на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси. 23 апреля белорусам пришлось приостановить поставки светлых нефтепродуктов в Украину и Молдову. Пока поставки нефтепродуктов с Мозырского завода в Украину не возобновились полностью, из-за чего цены на горючее держатся на завышенном уровне. Эксперты рассказали, как изменятся цены на топливо, передает "Сегодня".

Украина переплачивает за топливо 7%

В конце апреля произошло два события, которые существенно повлияли на рост цен. Сначала Россия заявила, что с июня не будет поставлять в Украину нефтепродукты. Второе событие – скандал с российской нефтью. Сейчас Мозырский завод понемногу восстанавливает поставки бензина и дизтоплива в Украину. Пока не в полном объеме, но в ближайшие недели они должны вырасти до прежнего уровня, считает эксперт.

С момента приостановки поставок из Беларуси, цена на нефтепродукты в Украине выросла примерно на 1,0-1,1 грн/л, или на 3-4% – бензина А-95 до 30,1 грн/л, ДТ до 29,5 грн/л. На мировом рынке цена наоборот снизилась – стоимость нефти Brent уменьшилась на 3%, до 71,8 долл./баррель.

Прогноз цен на бензин в Украине – эксперты (фото: pixabay.com)

"Одним из факторов было падение мировых котировок на нефть в пятницу 26 апреля как результат заявления Трампа о том, что он надавил на ОПЕК и попросил их увеличить добычу и, таким образом, снизить цену. Именно со 2 мая ограничения, введенные США на импорт нефти из Ирана, усиливаются. Поэтому давление на ОПЕК имеет смысл – если картель стремится поддерживать баланс, они должны заместить выбывающие объемы иранской нефти", – поясняет Дмитрий Хорошун, аналитик инвесткомпании Concorde Capital.

По его мнению, повышение цен на топливо в Украине вопреки обесцениванию нефти на мировом рынке – это следствие подготовки внутреннего рынка к проблемам из-за прекращения поставок из Беларуси.

Прогнозы экспертов

Сейчас цены на бензин зависят от трех факторов – это стоимость нефтепродуктов на границе, курс валют к гривне и ситуация на рынке.

Курс доллара и евро к гривне благоприятный. Национальная валюта продолжает укрепляться.

"Курс гривни пока стабилен – по этой причине цены точно не будут расти. Крупные сети, если не будет негативных трендов, поднимать цены не будут, а остальные небольшие заправки будут подтягиваться до их уровня", – отмечает Дмитрий Марунич, директор Института энергетических исследований.

Он также добавил, что из-за скорого возобновления поставок в полном объеме, цены на топливо на этой почве точно не вырастут. Если давление США на ОПЕК будет успешным, то нефть в мае может подешеветь до 70 долл. за баррель.

"По моим оценкам, при стоимости нефти Brent 70 долл./баррель и курсе гривни 26,5 грн/долл. бензин А-95 должен стоить 28,5 грн/л, на 1,5 грн/л. Примерно на столько же может подешеветь дизтопливо. Если же ОПЕК не пойдет навстречу, нефть может подорожать, до 75 долл./баррель и выше. Для уровня Brent 75 долл./баррель цены нефтепродуктов не должны сильно измениться", – говорит Дмитрий Хорошун.

Также эксперт отметил, что российские ограничения, которые вступают с 1 июня, могут помешать поставкам. Трейдерам надо будет получить спецразрешение на экспорт нефтепродуктов в Украину.

"В течение мая рынки будут пребывать в неопределенности – выльются ли эти ограничения в реальное снижение объемов поставок из РФ. Я считаю, что (если только РФ явно не даст понять в мае, что объемы с 1 июня не сократятся) очень вероятен "перебор": импортеры и внутренняя розница будут заранее готовиться к замещению и российских объемов, повысив цены еще на 1 грн/л. То есть имеется вероятность, что цены на 2 мая (А-95 30,1 грн/л, ДТ 29,5 грн/л) будут соответствовать средним за весь май", – резюмирует Дмитрий Хорошун.

Однако, если Россия не выдаст спецразрешений, цены на горючее существенно вырастут. 40% дизтоплива Украина покупает из РФ. Поэтому удар по украинскому рынку может быть серьезным.

Напомним, что ранее мы писали какой будет цена на топливо.

Также сообщалось, что 25 апреля цены на нефть впервые за полгода превысили 75 долларов.

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