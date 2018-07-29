"Украина узнает своих героев": в сети трогательно поздравили бойцов с Днем Сил спецопераций (видео)

Фото: (mil.gov.ua)

Генерал-лейтенант Сергей Наев официально поздравил бойцов с профессиональным праздником

В воскресенье, 29 июля, празднуется День Сил Специальных операций Вооруженных Сил Украины. С профессиональным праздником украинских военнослужащих поздравил генерал-лейтенант Сергей Наев. Его поздравление опубликовано в социальной сети Facebook на странице "Операция объединенных сил".

"Высокий профессионализм и выдержка позволяют вам выполнять сложные, рискованные и самые ответственные задания в нелегкие для нашего государства времена в условиях коварной вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. О героизме и подвигах бойцов Сил специальных операций сегодня не принято говорить в полный голос. Однако, я уверен, что придет время и Украина узнает своих героев! Как Командующий объединенных сил, знаю, что воины Сил специальных операций всегда готовы смотреть в глаза врагу и целенаправленно достигать своей цели", — пишется в сообщении.

Командующий объединенных сил похвалил бойцов Сил специальных операций, а также пожелал здоровья и благополучия.

"Выражаю благодарность бойцам Сил специальных операций Вооруженных Сил за честную службу и добросовестное выполнение поставленных задач. Убежден, что Вы и в дальнейшем будете примером высокого профессионализма и патриотизма. Желаю всему личному составу и Вашим семьям крепкого здоровья, семейного уюта, достатка и благополучия! Вместе победим! Слава Украине!" — дополнил он.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/pressjfo.news

К публикации прикреплено эффектное видео, на котором видно, как тренируются бойцы.

Видео: (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, что ранее мы публиковали перечень самых важных праздников на 29 июля.

Следует напомнить, что недавно в сети показали впечатляющие испытания мощных украинских ракет.

Недавно украинские военнослужащие в зоне ООС, плавающие в окопах после сильного дождя, поразили пользователей сети.

Видео: (video.rbc.ua)