В сети показали впечатляющие испытания мощных украинских ракет (видео)

Скриншот youtube.com/КБ Луч

Их изготовили по заказу Вооруженных сил Украины

В сети показали впечатляющее видео испытаний украинских ракет. Соответствующий ролик был опубликован на канале Конструкторского бюро "Луч" в YouTube.

Мощные ракеты были изготовлены по заказу Вооруженных сил Украины.

"Расчеты комплексов Корсар и Стугна-П успешно выполнили поставленные перед ними задачи и подтвердили высокую надежность и чрезвычайные тактико-технические характеристики новых противотанковых управляемых ракет, которые уже в ближайшие время усилят подразделения Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

Видео: Испытания украинских ракет (youtube.com/КБ Луч)

Военные отобрали несколько ракет из партии, чтобы их испытать. Бойцы провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым.

Ранее в сети показали изобретение для ВСУ, которое поможет сохранить жизни бойцам.

Волонтер отметил, что устройством скоро будут оснащены подразделения 92-й бригады, которая сейчас находится в районе Авдеевки.

"Все подразделения 92-й бригады, которая сейчас в районе Авдеевки, скоро будут обеспечены этим удивительным украинским изобретением. Также ими будет полностью доукомплектован батальон "Айдар". В районе поселка Желобок – это для них будет хорошее подспорье", - добавил Юрий Мысягин.

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