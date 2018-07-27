У мережі показали вражаючі випробування потужних українських ракет (відео)

Скріншот youtube.com/КБ Луч

Їх виготовили на замовлення Збройних сил України

У мережі показали вражаюче відео випробувань українських ракет. Відповідний ролик був опублікований на каналі Конструкторського бюро "Луч" в YouTube.

Потужні ракети були виготовлені на замовлення Збройних сил України.

"Розрахунки комплексів Корсар і Стугна-П успішно виконали поставлені перед ними завдання і підтвердили високу надійність і надзвичайні тактико-технічні характеристики нових протитанкових керованих ракет, які вже в найближчі час посилять підрозділи Збройних сил України", - сказано в повідомленні.

Відео: Випробування українських ракет (youtube.com/КБ Луч)

Військові відібрали кілька ракет з партії, щоб їх випробувати. Бійці провели реальні пуски в умовах, наближених до бойових.

Раніше в мережі показали винахід для ЗСУ, яке допоможе зберегти життя бійцям.

Волонтер зазначив, що пристроєм скоро будуть оснащені підрозділи 92-ї бригади, яка зараз знаходиться в районі Авдіївки.

"Усі підрозділи 92-ї бригади, яка зараз в районі Авдіївки, скоро будуть забезпечені цим дивовижним українським винаходом. Також ними буде повністю доукомплектований батальйон "Айдар". В районі селища Жолобок - це для них буде гарна підмога", - додав Юрій Мисягін.

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