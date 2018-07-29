"Україна дізнається про своїх героїв": в мережі зворушливо привітали бійців з Днем Сил спецоперацій (відео)

Фото: (mil.gov.ua)

Генерал-лейтенант Сергій Наєв офіційно привітав бійців з професійним святом

У неділю, 29 липня, святкується День Сил Спеціальних операцій Збройних Сил України. З професійним святом українських військовослужбовців привітав генерал-лейтенант Сергій Наєв. Його привітання опубліковано в соціальній мережі Facebook на сторінці "Операція об'єднаних сил".

"Високий професіоналізм і витримка дозволяє вам виконувати складні, ризиковані і відповідальні завдання в нелегкі для нашої держави часи в умовах підступної збройної агресії з боку Російської Федерації. Про героїзм і подвиги бійців Сил спеціальних операцій сьогодні не прийнято говорити в повний голос. Однак, я впевнений, що прийде час і Україна дізнається про своїх героїв! Як Командувач об'єднаних сил, знаю, що воїни Сил спеціальних операцій завжди готові дивитися в очі ворогу і цілеспрямовано досягати своєї мети", — пишеться в повідомленні.

Командувач об'єднаних сил похвалив бійців Сил спеціальних операцій, а також побажав здоров'я і благополуччя.

"Висловлюю подяку бійцям Сил спеціальних операцій Збройних Сил за чесну службу та сумлінне виконання поставлених завдань. Переконаний, що Ви і надалі будете прикладом високого професіоналізму і патріотизму. Бажаю всьому особовому складу і Вашим родинам міцного здоров'я, сімейного затишку, достатку і благополуччя! Разом переможемо! Слава Україні!" — доповнив він.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/pressjfo.news

До публікації прикріплено ефектне відео, на якому видно, як тренуються бійці.

Відео: (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, що раніше ми публікували перелік найважливіших свят на 29 липня.

Слід нагадати, що нещодавно у мережі показали вражаючі випробування потужних українських ракет.

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Відео: (video.rbc.ua)