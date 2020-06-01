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Украина возобновляет авиарейсы в Европу: куда можно улететь

STYLERЖизнь    01.06.2020 - 18:36
Украина возобновляет авиарейсы в Европу: куда можно улететь
Аэропорт "Киев" (фото: РБК-Украина)

Украинцы смогут снова летать в Европу

Украинцы, которые не хотят сидеть постоянно дома, снова смогут летать в Европу. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что с 15 июня возобновляется международное и внутреннее авиасообщение.

При этом в международном аэропорту "Киев" полеты возобновятся с 16 июня. О своей готовности начать международные рейсы заявили такие авиакомпании как Belavia, LOT, WizzAir. Также рейс в Запорожье готова выполнять компания Мотор Сич. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Киев".

Куда можно полететь 16 июня?

Belavia - Минск (Беларусь);

LOT – Варшава (Польша), WizzAir - Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).

Стоит отметить, что в Министерстве иностранных дел Украины рассказали о планах других стран касательно восстановления авиасообщения в условиях пандемии и где сейчас открыты аэропорты.

Мы также писали о том, что этим летом украинцы смогут отдохнуть не только в ряде стран Евросоюза. При этом необходимо учитывать важные нюансы, а покупать авиабилеты пока что не стоит спешить, и эксперты рассказали почему.

Напомним, после карантина полеты в ЕС будут по новым правилам.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что будет с ценами на проезд в метро, поездах, маршрутках и самолетах.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины авиасообщениеСамолет
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