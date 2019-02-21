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В Украине исчезнет самая популярная услуга связи: названа причина

STYLERЖизнь    21.02.2019 - 09:58
В Украине исчезнет самая популярная услуга связи: названа причина
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Владельцев стационарных телефонов с каждым годом становится все меньше

Несмотря на то, что мобильные операторы закрывают ряд дешевых тарифов, украинцы массово продолжают отказываться от некогда популярной услуги - стационарных телефонов.

Так, по данным Государственной службы статистики, по состоянию на январь 2019 года количество абонентов фиксированной телефонной связи существенно сократилось. Например, в жители городов стали пользоваться стационарными телефонами на 14% меньше, а в сельской местности показатель обладателей аппаратов снизился аж на 20%.

На сегодняшний день, согласно данным Госстата, домашним телефоном пользуются 5,4 млн украинских семей в городах и чуть больше 660 тыс. в селах. Для сравнения: год назад эти показатели были 6,3 млн и 858 тыс. соответственно.

В Украине исчезнет самая популярная услуга связи: названа причина

Скриншот (ukrstat.gov.ua)

В эфире "Сніданку з 1+1" 'эксперты объяснили снижение спроса на стационарную телефонную связь тем, что людям намного проще пользоваться мобильными телефонами. Ведь в мобильной связи можно выбрать более выгодные и подходящие тарифы. 

"Поэтому украинцам нет смысла переплачивать еще и за стационарный телефон", - говорят специалисты.

К слову, количество абонентов мобильной связи в Украине также сократилось. А вот  количество абонентов Интернета за год увеличилась на 10,3% (на 2,435 млн человек).

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