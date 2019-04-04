В Украине изменились правила посещения семейного врача: все детали

Семейные врачи, терапевты и педиатры, которые работают в больницах, имеющих контракт с Национальной службой здоровья Украины, теперь будут обслуживать пациентов по новым правилам. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Отныне медицинские учреждения перейдут на модель финансирования "деньги следуют за пациентом", которая, утверждают в Кабмине, более эффективна.

Так, с 1 апреля НСЗУ будет оплачивать работу медучреждениям только за тех пациентов, у которых есть декларации с врачами, работающими в этих больницах и поликлиниках.

При этом все пациенты, обратившиеся к семейному врачу, получат медицинское обслуживание.

"Если пациенту нужен плановый осмотр, электронный рецепт на "Доступные лекарства" или другие услуги из перечня первичной медицинской помощи, врач сможет его принять и заключить с ним декларацию сразу на приеме", - сказано в сообщении.

Если же у врача уже достаточное количество пациентов, он может посоветовать пациенту заключить декларацию с другим врачом учреждения.

Семейные врачи - в Украине изменились правила посещения (фото: pixabay.com)

А в случае неотложного состояния пациента, не выбравшего семейного врача, или же его врач находится в отпуске, на курсах, в командировке или на больничном, то в учреждении пациенту будут обязаны безвозмездно предоставить медицинскую помощь.

Но для получения полного перечня услуг семейного врача, пациент все же обязан заключить с ним декларацию. При этом конечного срока для подписания нет - это можно сделать в любое время во время планового осмотра.

Также в правительстве отметили, что экстренная медицинская помощь будет приезжать на вызовы ко всем пациентам, которым требуется медицинская помощь, независимо от того, подписана декларация с семейным врачом или нет.

Ранее мы писали о том, что реформы, которые проводит Министерство здравоохранения Украины позволят сэкономить 360 миллионов гривен.

Напомним, с 1 апреля меняется принцип финансирования программы "Доступные лекарства", по которой пациент получает лекарства в аптеках по рецепту бесплатно или с небольшой доплатой.