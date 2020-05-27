В Украине могут изменить правила прописки: что нового

Кабинет министров Украины на своем заседании рассмотрел изменения в правилах регистрации места проживания граждан. У украинцев теперь не будут требовать документы при регистрации ребенка, который не достиг совершеннолетия, подтверждающие право на проживание в жилье по адресу регистрации места проживания родителей или законного представителя.

Если же данные документы отсутствуют (если жилье в ипотеке или в доверительной собственности), то регистрация места жительства будет возможна с согласия собственника/совладельца жилья, нанимателя или членов его семьи. При условии, что согласие дал ипотекодержатель или доверительный собственник.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина. Об этом рассказал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

При этом также уточняется, что работник органа регистрации может проверить в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, находится ли жилье в ипотеке или в доверительной собственности.

В заявлении о регистрации места жительства теперь можно указывать, что жилье находится в ипотеке/доверительной собственности как способ обеспечения исполнения обязательств.

Стоит отметить, что украинцы не смогут ездить в Беларусь как раньше. Теперь с 1 сентября 2020 года необходимо брать с собой загранпаспорт. По внутренним украинским паспортам пропускать не будут.

Но въехать в Украину из Беларуси можно предъявив обычный внутренний украинский паспорт.

Напомним, в сеть слили личные данные миллионов украинцев.

Ранее Турция ввела новые правила для иностранных туристов.