В Украине начали продавать клубнику: эксперты предупреждают об опасности

На украинские рынки начинают активно ввозить импортную клубнику из Испании, Турции и Греции. Цены шокируют, однако это не останавливает украинцев. О том, стоит ли покупать ягоду в данное время года, рассказал информационный портал "Сегодня".

В рамках эксперимента были куплены несколько образцов ранней клубники. К слову, стоимость составляет около 400 гривен за кило, поэтому удовольствие действительно недешевое.

Для проверки на нитрат клубнику отнесли в лабораторию, где в дальнейшем измельчили на терке, положили в мерный стакан, залили специальным раствором и тщательно перемешали. В получившуюся жидкость погрузили электроды. Первый результат - 57 мг на килограмм при норме в 60. Ягода оказалась пригодной для употребления.

Фото: (pixabay.com)

Однако следующая проба показала совершенно другой результат - 137 мг. Превышает норму более чем в два раза. По словам экспертов, избыток нитратов в организме, когда они переходят в нитриты, блокирует доступ кислорода к органам, гемоглобин превращается в метгемоглобин, возникает кислородное голодание. А это в свою очередь может спровоцировать в организме необратимые процессы.

Поэтому специалисты не советуют спешить с покупкой клубники. Лучше подождать, но, если совсем не терпится, можно скушать пару плодов в день, чтобы не нанести ущерб своему организму.

Напомним, что рост цен и подорожание продуктов, товаров и услуг в Украине продолжается. Стало известно, что за первый квартал текущего 2019-го года инфляция в годовом измерении замедлилась с 9,8% до 8,6% за прошлый год.

Ранее Уляна Супрун предупредила украинцев о том, что неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире.