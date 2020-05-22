В Украине откроют школы: в МОН назвали условия работы

В Украине при возобновлении работы школ для учителей старше 60 лет будет установлен новый график работы. Новые нормы работы в школах должны способствовать защите педагогов от возможного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Как сообщает чиновница, по возвращении учебных заведений к привычной работе для учителей старше 60 лет будет установлен гибкий график работы, чтобы не подвергать их опасности. Об этом Любомира Мандзий заявила в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Когда учебные заведения будут возвращаться к нормальной работе, то, бесспорно, директора учтут возраст каждого работника и сделают гибкий график работы, чтобы не подвергать опасности людей, находящихся в группе риска", - сказала Мандзий.

По ее мнению, учителей помимо преподавания можно задействовать в других отраслях деятельности школ, которые не подразумевают постоянного контакта с возможными носителями инфекции. При этом новые правила работы для сотрудников школ 60+ никак не отразятся на их заработной плате.

Напомним, что с введением карантина в Украине 12 марта были закрыты все учебные заведения, включая школы, детские сады и вузы.

С 11 мая начались ослабления карантина, которые позволили украинцам частично вернуться на работу, ходить в рестораны и посещать салоны красоты, ТРЦ.

С 25 мая в Украине также планируется открытие дошкольных учебных заведений, а с 1 июня возможно возобновление работы остальных образовательных учреждений, включая школы и вузы.