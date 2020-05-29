В Украине открываются спортзалы и бассейны: для украинцев там будут новые правила

В Украине с 1 июня для людей откроютсфитнес-центры и бассейны. Спортивные учреждения решили открыть в рамках послабления карантина, но с определенными условиями.

Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, работа бассейнов теперь разрешена при соблюдении таких правил:

для индивидуального посещения;

для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;

в 50-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп;

в 25-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп.

Что запрещено в спортзалах и бассейнах:

пользование общими многоразовыми полотенцами (кроме персональных полотенец посетителей);

запрещены полиграфические материалы;

должны быть закрыты зоны СПА, массажные кабинеты, фитнес-бары, кулеры с водой, детские комнаты;

проведение групповых занятий, которые предусматривают непосредственное физический контакт и для детей до 12 лет;

нельзя использовать тренажеры одновременно несколькими посетителями.

Как мы ранее писали, в рамках третьего этапа ослабление карантина с 1 июня в Украине возобновят работу фитнес-залы и образовательные учреждения.