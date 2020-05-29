В Україні відкриваються спортзали й басейни: для українців там будуть нові правила

В Україні з 1 червня для людей откроютсфитнес-центри та басейни. Спортивні установи вирішили відкрити у рамках послаблення карантину, але з певними умовами.

Як повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, робота басейнів тепер дозволена при дотриманні таких правил:

для індивідуального відвідування;

для спортивних навчально-тренувальних груп 2 роки навчання і старше;

у 50-метрових басейнах - за умови одночасного знаходження на одній доріжці не більше 4 осіб для індивідуальних занять і не більше 6 осіб для спортивно-тренувальних груп;

у 25-метрових басейнах - за умови одночасного знаходження на одній доріжці не більше 2 осіб для індивідуальних занять і не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп.

Що заборонено в спортзалах і басейнах:

користування загальними багаторазовими рушниками (крім персональних рушників відвідувачів);

заборонені поліграфічні матеріали;

повинні бути закриті зони СПА, масажні кабінети, фітнес-бари, кулери з водою, дитячі кімнати;

проведення групових занять, які передбачають безпосередній фізичний контакт і для дітей до 12 років;

не можна використовувати тренажери одночасно кількома відвідувачами.

Як ми раніше писали, в рамках третього етапу ослаблення карантину з 1 червня в Україні відновлять роботу фітнес-зали та освітні установи.