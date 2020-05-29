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В Україні відкриваються спортзали й басейни: для українців там будуть нові правила

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В Україні з 1 червня відкривають спортзали й басейни, але з певними умовами

В Україні з 1 червня для людей откроютсфитнес-центри та басейни. Спортивні установи вирішили відкрити у рамках послаблення карантину, але з певними умовами.

Як повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, робота басейнів тепер дозволена при дотриманні таких правил:

  • для індивідуального відвідування;
  • для спортивних навчально-тренувальних груп 2 роки навчання і старше;
  • у 50-метрових басейнах - за умови одночасного знаходження на одній доріжці не більше 4 осіб для індивідуальних занять і не більше 6 осіб для спортивно-тренувальних груп;
  • у 25-метрових басейнах - за умови одночасного знаходження на одній доріжці не більше 2 осіб для індивідуальних занять і не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп.

Що заборонено в спортзалах і басейнах:

  • користування загальними багаторазовими рушниками (крім персональних рушників відвідувачів);
  • заборонені поліграфічні матеріали;
  • повинні бути закриті зони СПА, масажні кабінети, фітнес-бари, кулери з водою, дитячі кімнати;
  • проведення групових занять, які передбачають безпосередній фізичний контакт і для дітей до 12 років;
  • не можна використовувати тренажери одночасно кількома відвідувачами.

Як ми раніше писали, в рамках третього етапу ослаблення карантину з 1 червня в Україні відновлять роботу фітнес-зали та освітні установи.

Автор: Людмила Жукова

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