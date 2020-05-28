В Украине подросткам будут выдавать паспорт и код "2 в 1": как оформить ID-14

В Украине подростки теперь могут получить паспорт и номер налогоплательщика (ИНН) одновременно. Запуск комплексной услуги для 14-летних украинцев ID-14 должен уменьшить бюрократическую нагрузку на граждан и минимизировать количество визитов в госорганы.

В министерстве цифровой трансформации 28 мая рассказали в Facebook, как оформить такой документ и что для этого нужно.

Услуга ID-14 предоставляется бесплатно для детей при достижении 14 лет.

Для того, чтобы получить ID-карту с номером налогоплательщика, сначала необходимо посетить Центр обслуживания налогоплательщиков (ЦНАП) и подать заявление на назначение номера налогоплательщика. А после его получения - обратиться в отдел Государственной миграционной службы (ГМС) по оформлению паспорта.

Ожидается, что на заполнение заявления потребуется до 15 минут. Через 20 дней ребенок сможет получить ID-карту с номером налогоплательщика Срок действия документа - 4 года. Номер налогоплательщика не изменяется.

Где предоставляется услуга ID-14

во всех отделах ГМС Украины

в сети центров "Паспортный сервис"

в некоторых ЦНАПах, предоставляющих паспортные услуги.

"Во время карантина услуга доступна по месту обращения, а после его завершения - по месту жительства", - отметили в министерстве.

Для получения услуги необходимо иметь с собой

свидетельство о рождении

справку о регистрации места жительства (при наличии)

документы, удостоверяющие личность одного из родителей.

Также в Минцифре рассказали, что разработали предложения к изменению Налогового кодекса, после принятия которых ID-карта с номером налогоплательщика на ней будет иметь такую ​​же юридическую силу, как документ, официально подтверждающий номер.

"Это позволит ликвидировать использование справки с номером налогоплательщика, которая сегодня является самой популярной среди украинцев - более 40 миллионов таких справок оформлено", - объяснили в ведомстве.

В Украине 14-летние подростки могут оформить паспорт и код "2 в 1" - ID-14 (Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine)

Ранее сообщалось, что в Украине решили изменить правила регистрации места проживания граждан.

Напомним также, что Верховный суд Украины обязал миграционные службы выдавать паспорта в форме книжки противникам биометрических ID-карт.