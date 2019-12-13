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В Украине поменялись правила для банковских карт: что нужно знать

STYLERЖизнь    13.12.2019 - 21:45
В Украине поменялись правила для банковских карт: что нужно знать
В Украине поменяются правила пользования карточками (фото: Julia Berezovska/ Press office NBU)

В Украине решили осовременить процесс выпуска банковских платежных карточек

Банковские карты в Украине теперь будут обслуживаться по-новому. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. На данный момент НБУ решил сделать более современным процесс выпуска платежных карточек и правила их использования. Теперь будет изменен порядок осуществления банками эмиссии электронных платежных средств (платежных карт) и операций с их использованием.

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В частности Национальный банк Украины:

  • нормировал порядок использования пользователем платежного приложения;
  • нормировал деятельность информационно-технического посредника;
  • предусмотрел право физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карточку;
  • предусмотрел право эмитировать счета, открытого на имя физического лица, признанного судом недееспособным, электронное платежное средство на имя законного представителя (опекуна) этого физического лица;
  • предоставил право банку передавать пользователю платежную карту через агента, которому предоставлено право осуществлять идентификацию/верификацию клиентов;
  • определил обязанность банка предусматривать порядок выдачи/передачи электронного платежного средства пользователю в договоре с клиентом;

Уточнены требования по:

  • праву доверенным лицом клиента получать платежную карту, но без права пользоваться ею;
  • обязанности поставщика платежных услуг информировать пользователей о стоимости своих услуг до начала инициирования перевода

Напомним, украинские банки по состоянию на 1 октября 2019 года эмитировали 64,7 млн штук платежных карт, что на 9,0% больше, чем на начало года.

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