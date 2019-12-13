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В Україні змінилися правила для банківських карт: що потрібно знати

STYLERЖиття    13.12.2019 - 21:45
В Україні змінилися правила для банківських карт: що потрібно знати
В Україні зміняться правила користування картками (фото: Julia Berezovska/ Press office NBU)

В Україні вирішили осучаснити процес випуску банківських платіжних карток

Банківські картки в Україні тепер будуть обслуговуватися по-новому. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України. На даний момент НБУ вирішив зробити більш сучасним процес випуску платіжних карток і правила їх використання. Тепер буде змінено порядок здійснення банками емісії електронних платіжних засобів (платіжних карток) та операцій з їх використанням.

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Зокрема Національний банк України:

  • нормував порядок використання користувачем платіжного додатка;
  • нормував діяльність інформаційно-технічного посередника;
  • передбачив право фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, використовувати корпоративну платіжну картку;
  • передбачив право емітувати рахунок, відкритий на ім'я фізичної особи, визнаної судом недієздатною, електронний платіжний засіб на ім'я законного представника (опікуна) цієї фізичної особи;
  • надав право банку передавати користувачеві платіжну картку через агента, якому надано право здійснювати ідентифікацію/верифікацію клієнтів;
  • визначив обов'язок банку передбачати порядок видачі/передачі електронного платіжного засобу користувача в договорі з клієнтом;

Уточнені вимоги щодо:

  • праву довіреної особои клієнта отримувати платіжну карту, але без права користуватися нею;
  • обов'язки постачальника платіжних послуг інформувати користувачів про вартість своїх послуг до початку ініціювання переказу

Нагадаємо, українські банки за станом на 1 жовтня 2019 року емітували 64,7 млн штук платіжних карт, що на 9,0% більше, ніж на початок року.

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