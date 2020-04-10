В Украине пройдет самый масштабный онлайн-фестиваль: продлится 4 часа

На UNDERHILL MUSIC TV покажут большой онлайн-фестиваль (фото: pixabay.com)

На UNDERHILL MUSIC TV покажут большой онлайн-фестиваль, где примут участие украинские звезды шоу-биза

13 апреля состоится крупнейшая онлайн-вечеринка в истории UNDERHILL MUSIC TV. К ней присоединятся артисты сразу из двух городов - Киева и Львова. Музыканты будут играть в прямом эфире и устроят эпический четырехчасовой телемост. Это будет настоящий онлайн-фестиваль со звездным ведущим и разнообразным лайнапом.

Звездами этого вечера станут одесские рокеры Epolets, новое дыхание украинского инди-попа INGRET, суперпопулярный львовянин IVAN NAVI, легенда украинской музыки Виктор Павлик с эксклюзивным диджей-сетом, а также яркие диджеи Pasha Light и Mr. Sunny. А вести вечер будет звезда украинского радио Юрий Рихлик.

Лайнап шоу:

18:00 - Pasha Light

19:00 - Виктор Павлик DJ-set

19:45 - IVAN NAVI

20:30 - INGRET

21:00 - EPOLETS

21:45 - Mr. Sunny

UNDERHILL MUSIC TV - это уникальный формат онлайн-концертов. Артисты выступают с профессиональной звуковой и световой аппаратурой. К тому же, этот формат позволяет зрителю почувствовать себя даже ближе к артисту, чем на обычных выступлениях. По ходу вечеринок можно получить призы от артистов, задать им вопросы или иногда даже заказать любимые треки.

Смотреть уникальный онлайн-фестиваль можно будет по ссылке.

Напомним, что UNDERHILL EUROPEAN MUSIC FESTIVAL - это украинский фестиваль танцевальной и поп-музыки, который проходит на территории аэродрома в селе Подгорье Ивано-Франковской области.