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В Украине резко изменится погода на выходных: свежий прогноз

Фото: Погода в Украине изменится на выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине изменится на выходных. Кое-где станет жарко, а в некоторых областях, наоборот похолодает, кроме того, местами будут лить дожди и греметь грозы.

Читайте далее в материале Styler, что будет с погодой в ближайшие дни и до конца июля.

По данным Украинского гидрометцентра, в стране в субботу 23 июля повысится температура. На Западе и юго-западе +29+33 (на Закарпатье +34+36). На севере, в центре на северо-востоке, юге +27+30, а вот на востоке - свежее, +23+25.

Что касается осадков, то на востоке вероятны сильные дожди. Другие области - без осадков.

Фото: Погода в Украине 23 июля (meteo.gov.ua)

24 июля погода снова изменится. В западные области придет атмосферный фронт вместе со снижением температуры. Грозы и дожди также ожидается на всей правобережной Украине.

На западе посвежеет до +23+26 (на Закарпатье +29+31), а на остальной территории (в том числе на востоке) температура составит +27+31 градуса.

Фото: Погода в Украине 24 июля (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, какая погода ожидается в августе 2022.

Также сообщалось про календарь выходных и праздников последнего месяца лета.

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Погода в Украине