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В Україні різко зміниться погода на вихідних: свіжий прогноз

Фото: Погода в Україні зміниться на вихідних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться на вихідних. Подекуди стане спекотно, а в деяких областях навпаки - похолодає, крім того, місцями будуть лити дощі й гриміти грози.

Читайте далі в матеріалі Styler, що буде з погодою найближчими днями й до кінця липня.

За даними Українського гідрометцентру, в країні в суботу 23 липня підвищиться температура. На заході й південному заході +29+33 (на Закарпатті +34+36). На півночі, в центрі на північному сході, півдні +27+30, а от на сході - свіжіше, +23+25.

Щодо опадів, то на сході ймовірні сильні дощі. Інші області - без опадів.

Фото: Погода в Україні 23 липня (meteo.gov.ua)

24 липня погода знову зміниться. В західні області прийде атмосферний фронт разом зі зниженням температури. Грози й дощі також очікується на всій правобережній Україні.

На заході посвіжіє до +23+26 (на Закарпатті +29+31), а на решті територій (у тому числі на сході) температура становитиме +27+31 градуси.

Фото: Погода в Україні 24 липня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, яка погода в Україні очікується у серпні 2022.

Також повідомлялося про календар вихідних і свят останнього місяця літа.

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Погода в Україні