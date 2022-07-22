Посуха, а потім різке похолодання: синоптики дали прогноз на серпень 2022

У серпні 2022 синоптики прогнозують посушливу жарку погоду, а потім різке похолодання і дощові дні.

Читайте нижче в матеріалі Styler деталі щодо погоди в Україні.

За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою (близько +30), опадів буде мало. Друга декада буде свіжішою (близько +25 градусів протягом дня), але знову з мінімумом опадів. Решта ж місяця очікується прохолоднішою (+19+23), а дощі почастішають.

Скріншот: wisemeteo.com

За книгою народного синоптика Леоніда Горбаня, останній місяць літа буде спекотним і майже без опадів, настане сильна посуха. Невеликі дощі можливі в середині і кінці серпня.

Він прогнозував, що середня температура серпня становитиме 23-24 градуси тепла - будуть і дуже спекотні дні, і свіжа погода.

Ресурс Gismeteo дає схожий прогноз погоди - перша половина місяця - спекотна й посушлива, потім похолодання та дощі.

Дивіться нижче прогноз на серпень для Києва, Львова, Одеси, Харкова.

Скріншот: gismeteo.ua