В Украине резко подорожают велосипеды: стала известна причина

Покупная способность украинцев снижается, а вот цены начинают ползти вверх

В ближайшее время ожидается повышение цен на велосипеды. Как объясняют специалисты, это связано с тем, что в Китае ужесточили экологические нормы, а сам металл, из которого делают составляющие для велосипедов – поднимаются в цене.

Велосипеды, которые производятся в Украине, это повышение также затронет, так как хоть и собирают их у нас, но комплектующие – полностью импорт.

Рост цен ожидается на уровне 5-7%, что на общем сегменте не сильно скажется, но средняя цена хорошего велосипеда сейчас в Украине – от пяти тысяч гривен.

Специалисты рекомендуют тем, кто планировал обновить двухколесного друга – поспешить, так как в ближайшем времени цены начнут подниматься.

"Есть подтвержденная информация, что цены будут расти в районе 5-7%, это связано в основном с ужесточением экологических норм в Китае и, как следствие, удорожанием производства. Также влияет экономическая война Китая с США, выливающаяся в удорожание металла. Так что если вы планировали обновить свой байк, то не откладывайте до следующего года", — отметил в руководитель отдела ассортимента сети магазинов "Велопланета" Павел Стольник.

Кроме того, эксперты объясняют, что украинские производители производят свои колеса, но полноценного моделирования у нас пока нет. В прошлом году на рынке в Украину поступали модели предыдущих коллекций и была возможность приобрести велосипед по сниженной цене, а вот в 2019 году таких моделей почти нет.

Также сильно упала покупная способность украинцев. На велосипеды известных брендов спрос падает еще с 2014 года и украинцы выбирают отечественного производителя, а также покупает велосипеды б/у.

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