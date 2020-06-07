В Украине смогут передавать пенсию по наследству: названы условия

Пенсию в Украине смогут передавать по наследству (коллаж: РБК-Украина)

Социальная пенсия в Украине, по мнению банкира, не способна обеспечить пенсионеров

Пенсию в Украине смогут передавать по наследству, при дальнейшей разработке программы по переходу к накопительной пенсии. С 1 января Украина должна перейти на новую пенсионную систему, однако детали законопроекта еще в разработке. Инвестиционный банкир Тарас Козак считает, что в Украине накопительная пенсия должна передаваться по наследству.

Эксперт отмечает, что существующая пенсионная система не способна обеспечить пенсионеров. Об этом Тарас Козак рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Риски (при внедрении накопительной пенсионной системы. — Ред.), но надо их уменьшить, а не ставить основу для запрета накопительной системы. Солидарная система, как мы видим, не способна обеспечить пенсионеров более или менее нормальной пенсией, которая сегодня составляет от 2 до 3 тыс. гривен, это смех сквозь слезы", — сказал он.

Эксперт объяснил плюсы накопительной системы.

"Надо идти по пути, по которому идет весь мир — это накопительная пенсия, пока гражданин работает, накапливает часть доходов на индивидуальный пенсионный счет. Когда уходит на пенсию — начинает пользоваться этими средствами. Если вдруг гражданин не дожил, то, в отличие от солидарной пенсии, которая исчезает, эти средства переходят по наследству. Кроме социальной стороны, это еще и финансовый ресурс, потому что накопительные средства — это так называемые длинные деньги, которые десятилетиями работать на экономику Украины, это огромные деньги, миллиарды гривен ", — сказал он.

Напомним, что Украина с 1 января 2021 года может начать плавный переход на накопительную пенсионную систему. Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что со следующего года на накопления будут идти 2% от налога на доходы физлиц и 2% ЕСВ - всего 4 %.

Ранее мы писали, что украинцам готовят новую пенсионную реформу. Стало известно, кого ждут солидные доплаты.

Также сообщалось, что ранее эксперты проанализировали различные пенсионные модели и назвали наиболее подходящую для Украины.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Киселева Анна