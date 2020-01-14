В Украине стали доступны международные практики лечения аллергии

В Украине появились современные европейские средства диагностики и лечения аллергии, которые прошли регистрацию в Министерстве здравоохранения Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Allergy.org.ua.

Современные европейские средства диагностики и лечения аллергии были представлены в начале декабря 2019 года на научной конференции "Рождественские чтения по иммунологии и аллергологии".

Конференция уже девятый год подряд во Львове организовывает Украинское общество специалистов по иммунологии, аллергологии и иммунореабилитации (УТИАИ) и Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого. Участники собрания обсудили возможности молекулярной аллергологии в диагностике и лечении аллергических заболеваний у детей и взрослых, современные методы диагностики для раннего выявления и контроля бронхиальной астмы. Ученые также обменялись мнениями относительно возможностей современных препаратов для аллерген-специфической иммунотерапии, эффективности и безопасности их применения. Посоветовались по выбору пациентов для назначения им сублингвальной и подкожной иммунотерапии.

Однако, большое внимание и интерес у врачей вызвала презентация мультикомпонентного аллерготесты ALEX2, который появится в Украине уже в январе-феврале 2020 года. Он будет содержать больше аллергенов, чем предыдущая версия ALEX.

Стоит отметить, что ALEX2 - единственный молекулярный аллергологический тест в мире, позволяет диагностировать сенсибилизацию сразу до 300 аллергенов. Из них 120 наименований представлены экстрактами аллергенов и 180 - отдельными их молекулами.

Другие инновационные разработки в области диагностики и лечения аллергических заболеваний, которые были представлены на конференции, включали стандартизированы по мажорным компонентом аллергены производства компании Inmunotek для проведения кожных прик-тестов.

Еще одна группа стандартизированных современных препаратов Inmunotek, также доступных в Украине, позволяет пациентам получать эффективную аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). К ним относятся подкожные аллергены Alxoid и сублингвальные аллергены Oraltek.

"Inmunotek занимается разработкой и производством вакцин более 25 лет. За это время аллергены для иммунотерапии продемонстрировали свою безопасность и эффективность во многих исследованиях", - рассказал Сергей Юрьев, директор компании "Дансон Фарма". Именно она дала возможность украинцам пользоваться европейскими инновациями в аллергологии.

Хосе Ибарсена, директор Inmunotek по вопросам международного сотрудничества, рассказал, что решение принять участие в львовской конференции было очень полезным для компании, потому что это - "идеальная площадка, на которой собираются большинство аллергологов Украины, чтобы повысить уровень своего образования".

"Таким образом аллергологи, а также иммунологи Украины будут иметь современную информацию по развитию своей специальности", - сказал Хосе.

Еще одна инновация, которая была представлена ​​на "Рождественских чтениях" и стала доступной и украинским врачам и пациентам - Niox Vero - современное устройство для измерения уровня NО в выдыхаемом человеком.

Определение уровня этого вещества в выдохе позволяет диагностировать аллергическое воспаление дыхательных путей у пациентов с бронхиальной астмой и подобрать для них оптимальную дозу ингаляционных кортикостероидов.

Также устройство имеет специальное приложение, измеряющий назальный уровень NO и играет большую роль в диагностике первичной цилиарной дискинезии.

"Рождественские чтения по иммунологии и аллергологии", - это конференция, которая имеет выраженную практическую направленность. Мы помогаем приблизить практическим врачам новые знания, улучшить их последипломное образование. Поэтому в рамках конференции проводились и мастер-классы, и практикумы, и ведущие проблемные лекции, круглый стол, посвященный биосимилярам в ревматологии", - отметили организаторы. А по словам инициатора проведения мероприятия, доктора медицинских наук, профессора Валентины Чопьяк," новинкой было и внедрение реестра первичных иммунодефицитов для детей и для взрослых".