В Украине существенно вырастут зарплаты: кому увеличат оклады

Рост зарплат сотрудников Укрпочты будет проходить в два этапа в 2019 году

Стало известно, что в ближайшее время Укрпочта повысит оклады почтальонам и руководителям сельских отделений. Повышение зарплат будет проходить в два этапа, сообщают в пресс-службе Укрпочты.

Повышение окладов сотрудникам Укрпочты по всем регионам Украины произойдет за счет улучшения финансовых показателей компании, сообщается в новости. Также – благодаря получению дополнительного финансирования на покрытие убытков по доставке украинцам пенсий.

По словам чиновников, впервые за много лет Укрпочта смогла получить 500 миллионов гривен на покрытие расходов по доставке пенсий и монетизированных субсидий. Это в будущем даст возможность работать без убытков. Также отпадет необходимость сокращать штат сотрудников и даже будет возможность повышать зарплаты.

Фото: Зарплаты в Украине (pixabay.com)

Как будет происходить повышение зарплаты?

С 1 апреля размер оклада вырастет на 6%, с июля 2019-го – еще на 6%. Увеличенные оклады в Украине скоро получат около 29 тысяч почтальонов и почти 8,5 тысяч начальников сельских почтовых отделений.

К слову, Укрпочта уже повышала с 1 января текущего года должностные оклады тем операторам и начальникам городских отделений, которые сталкиваются с наибольшими объемами отправок и платежей.

Перед этим в Укрпочте заявили, что не будут закрывать отделения, когда в бюджете для них нашлись дополнительные средства.

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