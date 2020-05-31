В Украине упростят процедуру "выбивания" долгов по коммуналке: к чему готовиться

Оплату коммунальных услуг в Украине будут "выбивать" по упрощенной процедуре. Предполагается, что полномочия компаний-поставщиков услуг увеличатся. Также было анонсировано повышение суммы штрафов в случае несвоевременного погашения долга по ЖКХ. Такое обязательство власти страны приняли по требованию Международного валютного фонда для получения кредита в 5 млрд долларов.

Как сообщается, другие условия получения транша, связанные с помощью социально незащищенным слоям населения Украины, а также контроль оплаты коммунальных услуг были оговорены в проекте меморандума, принятом Кабинетом министров.

"Мы разработаем адекватные инструменты для поставщиков централизованного теплоснабжения, чтобы обеспечить сбор платежей от домохозяйств (в том числе посредством более высоких штрафов и законодательных ужесточений)", - сказано в меморандуме.

Ранее сообщалось, что власти рассматривали законопроект о том, чтобы упростить процедуру списания долгов путем изъятия имущества у неплательщика. С учетом повышения тарифов не только на отопление, но и на другие услуги, а также увеличения штрафов, долги будут нарастать как снежный ком, поэтому коммунальщикам разрешат более активно их выбивать.

Напомним, что ранее украинцы на карантине переплатили за коммуналку четверть от начислений.

До этого РБК-Украина сообщало, что уже во время карантина в Украине Кабмин увеличил максимальный срок задолженности за коммуналку с двух до трех месяцев для получателей субсидий.

Также сообщалось, что Денис Шмыгаль прокомментировал слухи о повышении тарифов ЖКХ.