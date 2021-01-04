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Украинец выбрался из машины после ДТП, но попал под колеса другого авто

Автор: Роман Мирончук

В Николаеве 3 января 27-летний водитель Mitsubishi Lancer вылетел с дороги и врезался в дерево. После этого он вышел из машины и пошел в сторону с. Мешково-Погорелово. Возле заправочной станции на проходной части его насмерть сбил 39-летний водитель Audi A6, который сразу же скрылся с места происшествия.

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Через некоторое время водитель Audi A6 все же вернулся на место совершения наезда, но он уже был на другом транспортном средстве. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

ДТП в Николаеве (фото: mk.npu.gov.ua)

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. Также будет назначен ряд соответствующих экспертиз, в том числе на определение состояния опьянения водителя Audi A6.

Напомним, утром 1 января в Киеве произошло необычное ДТП. Аварию очевидцы засняли на видео, которое опубликовали в сети. На нем видно, что Jaguar повис передней частью на дереве. При этом пользователи сети отметили, что водитель, скорей всего, встретил Новый год с большим количеством алкоголя.

Ранее под Полтавой школьный автобус с детьми попал в ДТП после того, как водитель потерял сознание за рулем. В транспорте находились девять детей и четверо взрослых, пострадал один ребенок и водитель.

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