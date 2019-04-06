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Украинка с 11-м размером груди подалась в кино: фото красавицы

STYLERЖизнь    06.04.2019 - 08:32
Украинка с 11-м размером груди подалась в кино: фото красавицы
Надежда Щербань (фото: instagram.com/shcherbannadin)

Украинцы в восторге от красотки с роскошным бюстом Надежды Щербань

Надежда Щербань из Винницы, которая имеет 11-й размер груди, подалась в кинематограф. Девушка недавно снялась в новом украинском сериале про врачей, премьера которого состоится этим летом.

Авторы сериала с предложением стать героиней в одной из серий обратились к 29-летней Надежде через социальные сети.

"Она, безусловно, согласилась, ведь любит пробовать себя в чем-то новом. Успешно прошла кастинг. Сериал комедийный и посвящен медицинской тематике. Надежда сыграла роль пациентки, которая пришла к специалисту с проблемой - постоянно растет грудь. И процесс ничем нельзя остановить. Ей согласились помочь. Каким будет финал - зрители смогут увидеть вскоре. Название сериала и основной сюжет пока что держим в секрете. Надя очень довольна, съемки были интересными", - рассказала сестра телезвезды в комментарии "33 Каналу".

Украинка с 11-м размером груди подалась в кино: фото красавицы

Надежда Щербань (фото: instagram.com/shcherbannadin)

Заметим, что Надя уже имеет немалый опыт съемок в телевизионных проектах. В частности она принимала участие в известном юмористическом шоу "Лига смеха" в команде "Винницкие".

Украинка с 11-м размером груди подалась в кино: фото красавицы

Надежда Щербань (фото: instagram.com/shcherbannadin)

В свободное от съемок время Надя работает мастером маникюра и помогает сестре Юле, которая защищает Украину в зоне проведения ООС, в воспитании племянников.

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Надежда Щербань (фото: instagram.com/shcherbannadin)

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