Украинка из Днепра попала в Книгу рекордов Гиннеса

Украинка Надежда Комарова стала 52 женщиной, которая удостоилась звания рекордсменки и попала в Книгу рекордов Гиннеса. Достижение Надежды Комаровой – это коллекционирование.

Как рассказала на своей странице в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, коллекционер из Днепра Надежда Комарова была внесена в Книгу рекордов Гиннеса за то, что собрала самую большую коллекцию предметов в виде насекомых-божьих коровок.

"После успешно пройденной процедуры формирования доказательной базы рекорда по всем международным правилами и полному документальному сопровождению, Национальный реестр рекордов получил подтверждение от Книги рекордов Гиннеса о внесении коллекции "Самая большая коллекция предметов в виде насекомых-божьих коровок" в раздел величайших мировых коллекций", - сообщила Лана Ветрова.

Она добавила, что в коллекции Надежды Комаровой насчитывается 11 680 экземпляров божьих коровок. Она стала 52 в списке украинок, которые в разное время попали в Книгу рекордов Гиннеса.

Диплом Книги Рекордов Надежде Комаровой вручат 11 июня на торжественной церемонии. Поздравлять рекордсменку будут эксперты Национального Реестра Рекордов.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинец стал необычным рекордсменом и сделал самую большую "мертвую петлю" в мире.

А также рассказывали о том, что в Верховной Раде обнаружили рекордсмена, который задекларировал 158 квартир.