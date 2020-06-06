Новый рекорд в Раде: нардеп задекларировал 158 квартир и 80 участков

Верховная Рада (фото: РБК-Украина)

Депутат Виктор Мялик также занял 2 место в рейтинге "держателей налички"

Народный депутат от группы "За майбутнє" Виктор Мялик владеет 158 квартирами и 80 земельными участками площадью почти 10 гектаров.

Эти объекты недвижимости политик указал в своей декларации о доходах за 2019 год.

Таким образом, нардеп стал абсолютным рекордсменом по жилплощади среди своих коллег.

Квартиры члена Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Мялика расположены в Киево-Святошинском районе.

Кроме того, его семье принадлежат два жилых дома и дачный дом на 128 "квадратов" в Фастовском районе под столицей (зарегистрированы на депутата и его жену).

В Е-декларации также указаны сотни нежилых помещений, гаражей, паркомест, около 80 земельных участков под Киевом и под Ровно.

Из движимого имущества - транспорта - у Мялика есть два автомобиля Lexus (LS460L и LX570). Супруга политика владеет Mercedes-Benz и Porsche Cayenne.

Отметим, что депутат оказался сторонником хранения денег в наличке, а не в банках. Он задекларировал "кэш" на около 177 миллионов гривен (в частности, 1 миллион долларов).

Как говорится в материале "РБК-Украина" после анализа кампании по электронному декларированию, в рейтинге любителей "живых" денег Мялик занял среди других нардепов второе место.

Застройщик из Ровенской области Виктор Мялик впервые стал депутатом в 2019 году, выиграв выборы в родном регионе - баллотировался по 155 округу как беспартийный самовыдвиженец.

В строительный бизнес он официально пришел только в 2014 году, а до этого работал маляром-штукатуром, электросварщиком и мастером столярной бригады. В 2017 году стал владельцем компании "МД плюс". С 2014 года - финансовый директор ООО "МДС-строй".

Нардеп Виктор Мялик (Фото: slovoidilo.ua)

Ранее мы писали о том, что Виталию Кличко повысили зарплату - стало известно, сколько теперь будет получать мэр Киева.

Напомним, что нардепы задекларировали 4,9 млрд гривен наличных - это больше годового бюджета МИД.

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Автор: Владимир Костырин