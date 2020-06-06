Новий рекорд у Раді: нардеп задекларував 158 квартир і 80 ділянок

Верховна Рада (фото: РБК-Україна)

Депутат Віктор М'ялик також посів2 місце в рейтингу "власників готівки"

Народний депутат від групи "За майбутнє" Віктор М'ялик володіє 158 квартирами та 80 земельними ділянками площею майже 10 гектарів.

Ці об'єкти нерухомості політик вказав у своїй декларації про доходи за 2019 рік.

Таким чином, нардеп став абсолютним рекордсменом по житлоплощі серед своїх колег.

Квартири члена Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування М'ялика розташовані у Києво-Святошинському районі.

Крім того, його родині належать два житлових будинки та дачний будинок на 128 "квадратів" у Фастівському районі під столицею (зареєстровані на депутата і його дружину).

В Е-декларації також зазначено сотні нежитлових приміщень, гаражів, паркомісць, близько 80 земельних ділянок під Києвом та під Рівним.

З рухомого майна - транспорту - у М'ялика є два автомобілі Lexus (LS460L та LX570). Дружина політика має Mercedes-Benz і Porsche Cayenne.

Зазначимо, що депутат виявився прихильником зберігання грошей у готівці, а не в банках. Він задекларував "кеш" на близько 177 мільйонів гривень (зокрема, 1 мільйон доларів).

Як йдеться в матеріалі "РБК-Україна" після аналізу кампанії по електронному декларуванню, у рейтингу любителів "живих" грошей М'ялик посів серед інших нардепів друге місце.

Забудовник з Рівненської області Віктор М'ялик вперше став депутатом у 2019 році, вигравши вибори в рідному регіоні - балотувався по 155 округу як безпартійний самовисуванець.

В будівельний бизнес він офіційно прийшов тільки в 2014 році, а до цього працював маляром-штукатуром, електрозварювальником та майстром столярної бригади. У 2017 році став власником компанії "МД плюс". З 2014 року - фінансовий директор ТОВ "МДС-буд".

Нардеп Віктор М'ялик (Фото: slovoidilo.ua)

Раніше ми писали про те, що Віталію Кличку підвищили зарплату - стало відомо, скільки тепер отримуватиме мер Києва.

Нагадаємо, що нардепи задекларували 4,9 млрд гривень готівки - це більше річного бюджету МЗС.

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Автор: Володимир Костирін