Кличку підвищили зарплату: скільки отримуватиме мер Києва

Кабмін підвищив оклади мера столиці, чиновників адміністрацій та місцевих рад
Мер Києва і глава КМДА Віталій Кличко тепер буде отримувати більшу зарплату - Кабінет міністрів прийняв постанову про збільшення оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів.
Відповідний документ опубліковано на сайті уряду.
Як вказується в постанові №441 від 3 червня, посадовий оклад мера столиці тепер становить 19 360 гривень (раніше було 17 760 гривень).
Така ж сума передбачена всім головам обласних рад.
Було опубліковано схему з оновленими посадовими окладами керівних працівників і спеціалістів апарату (секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад.
Таким чином зарплати підвищили на суми від кількох сотень до 1,5 тисячі гривень
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада на період карантину обмежила розмір заробітних плат чиновників десятьма мінімальними зарплатами, тобто максимум складає 47 тисяч гривень.
Нагадаємо, що в Україні відновлюється ринок праці - стало відомо, які пропонують вакансії та зарплати.
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Автор: Володимир Костирін