ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кличко повысили зарплату: сколько будет получать мэр Киева

STYLERЖизнь    05.06.2020 - 22:22
Кличко повысили зарплату: сколько будет получать мэр Киева
Кличко повысили зарплату (коллаж РБК-Украина)

Кабмин повысил оклады мэра столицы, чиновников администраций и местных советов

Мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко теперь будет получать большую зарплату - Кабинет министров принял постановление об увеличении оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Как указывается в постановлении №441 от 3 июня, должностной оклад мэра столицы теперь составляет 19 360 гривен (раньше был 17 760 гривен).

Такая же сума предусмотрена всем главам областных советов.

Была опубликована схема с обновленными должностными окладами руководящих работников и специалистов аппарата (секретариата) областных, Киевской и Севастопольской городских советов.

  • Первый зампредседателя совета, заместитель мэра - секретарь Киевского городского совета - 16 940 грн
  • Заместитель председателя совета - 15 125 грн
  • Председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета - 13 500 грн
  • Управляющий делами - 13 500 грн
  • Начальник управления - 10 550 грн
  • Начальник отдела - 8 800 грн
  • Начальник отдела в составе управления - 7 050 грн
  • Заведующий самостоятельного сектора - 7 600 грн
  • Заведующий сектором в составе управления отдела - 6 300 грн
  • Помощник председателя совета, советник, консультант - 5 700 грн
  • Главный специалист, помощник заместителя председателя - 5 500 грн
  • Ведущий специалист - 5 100 грн
  • Специалист I категории - 5 050 грн
  • Специалист II категории - 4 700 грн
  • Специалист - 4 500 грн

Таким образом зарплаты повысили на суммы от нескольких сотен до 1,5 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада на период карантина ограничила размер заработных плат чиновников десятью минимальными зарплатами, то есть максимум составляет 47 тысяч гривен.

Напомним, что в Украине восстанавливается рынок труда - стало известно, какие предлагают вакансии и зарплаты.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины Виталий Кличкозарплата
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь