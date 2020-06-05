Кличко повысили зарплату: сколько будет получать мэр Киева

Кабмин повысил оклады мэра столицы, чиновников администраций и местных советов
Мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко теперь будет получать большую зарплату - Кабинет министров принял постановление об увеличении оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов.
Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Как указывается в постановлении №441 от 3 июня, должностной оклад мэра столицы теперь составляет 19 360 гривен (раньше был 17 760 гривен).
Такая же сума предусмотрена всем главам областных советов.
Была опубликована схема с обновленными должностными окладами руководящих работников и специалистов аппарата (секретариата) областных, Киевской и Севастопольской городских советов.
Таким образом зарплаты повысили на суммы от нескольких сотен до 1,5 тысячи гривен.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада на период карантина ограничила размер заработных плат чиновников десятью минимальными зарплатами, то есть максимум составляет 47 тысяч гривен.
Напомним, что в Украине восстанавливается рынок труда - стало известно, какие предлагают вакансии и зарплаты.
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Автор: Владимир Костырин