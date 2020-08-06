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Украинка рассказала об ужасах взрыва в Бейруте: остались одни руины

Бейрут, Четверг 06 августа 2020 12:00
Украинка рассказала об ужасах взрыва в Бейруте: остались одни руины
Украинка сообщила подробности о взрыве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Ливанскую столицу не узнать после сильнейшего взрыва

Украинка, которая живет в Бейруте, рассказала, на что похож город после ужасного взрыва. По словам нашей соотечественницы, после трагедии город не узнать. Исторический центр ливанской столицы превратился в руины.

"Бейрут не узнать. Это одни руины. Эпицентр - это исторический центр со старыми домами. Это действительно была жемчужина Ближнего Востока, город, которым мы гордимся", – сообщила глава общины украинцев в Ливане Ирина Высота-Жарамани "УНИАН".

Она сообщила, что в районе взрыва располагались все филиалы известных международных компаний, также там находилось правительство и парламент.

"Очень сложно смотреть на то, что стало с городом. До карантина это место было полно людьми - пешеходы, заполненные кафе. Ограничения уменьшили количество жертв. К тому же, взрыв был вечером, многие успели уехать из офисов. Но многие работали", – отметила женщина.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте прозвучали мощные взрывы. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в ливанской столице, а от порта, где произошел взрыв, почти ничего не осталось. Вначале сообщалось о 100 жертвах.

По последней информации, в результате взрыва погибли 135 человек и еще 5 тысяч получили ранения.

Предварительно известно, что взрыв произошел из-за небрежного хранения взрывоопасных материалов на территории порта, а именно - более 200 тонн нитрата аммония.

После взрыва в столице страны ввели режим чрезвычайного положения, а на улицы вышли военные.

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