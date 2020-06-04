Украинская группа выпустила уникальный клип: такого еще не было

THE MAUNT презентовали уникальный клип (фото предоставлено музыкантами)

THE MAUNT представили интерактивный клип на песню "Blackout"

Украинская группа THE MAUNT представила уникальный интерактивный клип. Видео на песню "Blackout" вовлекает зрителя в трек буквально физически - его можно посмотреть только находясь в движении - от быстрой ходьбы до бега.

Физическая вовлеченность дает возможность воплотить образ героя в лице наблюдающего за ним. А кроме, добежав до конца клипа, можно посмотреть видео-бэкстейдж съемок, который доступен только на сайте.

"В видео мы хотели отобразить состояние внутренней погони. Постоянное напряжение, метания, чувство мучительной одержимости. Для передачи этих ощущений мы обратились к агрессивной, искаженной и местами даже эпилептической графике, манере съемки и монтажа. Самым большим вызовом при работе над проектом стало создание web-интерактива, который был бы доступен каждому зрителю всего в несколько кликов вне зависимости от его устройства или браузера. Иногда работа была похожа на превозмогание множества ограничений, что символично для этой песни", - делится режиссер видео и креативный директор проекта Наталья Тачинская.

THE MAUNT - Blackout

Смотреть интерактивный клип можно исключительно по ссылке.

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Автор: Мария Бойко