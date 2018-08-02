"Украинская мифология": в Киеве состоялось открытие памятника Илье Муромцу (видео)

Кадр из видео (facebook.com/KyivBo)

В сети разошлись во мнениях из-за открытия памятника

В Киеве в День Ильи, который отмечается 2 августа, в парке "Муромец" (ранее "Дружбы народов") состоялось официальное открытие памятника Илье Муромцу. Дмитрий Белоцерковец опубликовал на своей странице в соцсети Facebook видео с солнечной церемонии.

Стоит отметить, что лицо скульптуры "списано" с лица титулованного украинского силача Василия Вирастюка.

"Официальное открытие мэром Киева памятника Ильи Муромцу у входа в парк "Муромца". Украинские герои, украинская мифология, наша история!" – написал Белоцерковец.

Автор монумента - Владимир Журавель.

Видео: Открытие монумента (facebook.com/dbelotserkovets)

"Вспоминается надпись со школьных лет в классе истории: "Кто не знает своего прошлого, тот не достоин будущего, кто не знает о славе своих предков, тот сам не заслуживает уважения" Максима Рыльского. Все верно делаем!" – написал Владимир Серветник.

"Нормальный такой русский богатырь получился. Путин аплодирует", - прокомментировал Вахтанг Кипиани.

"Скульптура, к слову, сделана очень качественно - внимание к деталям на высоте, даже ложбинка между языком и зубам у коня есть, это при том, что ее никто и никогда не увидит", - написал Serge Duts.

"А что толку от этого, если это чувак с картины Васнецова? Эксперты вон уже пишут, что сбруя не того региона и эпохи. Ну и прочие нюансы", - отметил Dmytro Potikha.

"Мне даже страшно спрашивать, сколько стоит лошадка с русским богатырем в стиле а-ля Васнецов с благоутройством, если лесенка обошлась в 89 лимонов", - написал Клим Братковский.

Скриншот поста (facebook.com/klimetin)

Скриншот поста (facebook.com/dbelotserkovets)

Скриншот комментариев (facebook.com/dbelotserkovets)

Напомним, Виктор Васнецов – российский художник, мастер исторической и фольклорной росписи. Он является одним из автором росписей во Владимирском соборе в Киеве. Одни из наиболее известных картин - "Богатыри" (1898), "Илья Муромец" (1914), "Витязь на раздолье" (1878), "Крещение Руси" (1890) и многие другие.

Фото: "Богатыри" Васнецова (wikipedia.org)

Фото: "Илья Муромец" Васнецова (wikipedia.org)

Ранее сообщалось, в Киеве появился бронзовый Илья Муромец с лицом украинского силача.

Кстати, в Украине установят статую культового голливудского магистра.

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