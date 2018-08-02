"Українська міфологія": у Києві відбулося відкриття пам'ятника Іллі Муромцю (відео)

Кадр з відео (facebook.com/KyivBo)

У мережі розійшлися в думках з-за відкриття пам'ятника

У Києві на День Іллі, який відзначають 2 серпня, у парку "Муромець" (раніше "Дружби народів") відбулося офіційне відкриття пам'ятника Іллі Муромцю. Дмитро Білоцерковець опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook відео з сонячної церемонії.

Варто відзначити, що обличчя скульптури "списано" з обличчя титулованого українського силача Василя Вірастюка.

"Офіційне відкриття мером Києва пам'ятника Іллі Муромцю біля входу в парк "Муромця". Українські герої, українська міфологія, наша історія!" – написав Білоцерковець.

Автор монумента - Володимир Журавель.

Відео: Відкриття монумента (facebook.com/dbelotserkovets)

"Згадується напис зі шкільних років у класі історії: "Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, хто не знає про славу своїх предків, той сам не вартий пошани" Максима Рильського. Все правильно робимо!" – написав Володимир Серветник.

"Нормальний такий русскій богатир вийшов. Путін аплодує", - прокоментував Вахтанг Кіпіані.

"Скульптура, до речі, зроблена дуже якісно - увага до деталей на висоті, навіть улоговинка між язиком і зубами у коня є, це при тому, що її ніхто і ніколи не побачить", - написав Serge Duts.

"А що толку від цього, якщо це чувак з картини Васнєцова? Експерти он вже пишуть, що збруя не того регіону та епохи. Ну і інші нюанси", - зазначив Dmytro Potikha.

"Мені навіть страшно питати, скільки коштує конячка з російським богатирем в стилі а-ля Васнєцов з благоутройством, якщо драбинка обійшлася в 89 лимонів", - написав Клим Братківський.

Скріншот поста (facebook.com/klimetin)

Скріншот поста (facebook.com/dbelotserkovets)

Скріншот коментарів (facebook.com/dbelotserkovets)

Нагадаємо, Віктор Васнецов – російський художник, майстер історичної та фольклорної розпису. Він є одним з автором розписів у Володимирському соборі в Києві. Одні з найбільш відомих картин - "Богатирі" (1898), "Ілля Муромець" (1914), "Витязь на роздолля" (1878), "Хрещення Русі" (1890) і багато інші.

Фото: "Богатирі" Васнецова (wikipedia.org)

Фото: "Ілля Муромець" Васнецова (wikipedia.org)

Раніше повідомлялося, що в Києві з'явився бронзовий Ілля Муромець з особою українського силача.

До речі, в Україні встановлять статую культового голлівудського магістра.

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