Украинская певица показала соблазнительные формы постояльцам отеля (видео)

IKSTINA презентовала клип об урагане любви (фото: пресс-служба певицы)

Певица IKSTINA презентовала клип об урагане любви

Певица IKSTINA презентовала свой второй клип "Un Dos Tres". Испанские мотивы и украинский драйв, страсть и адреналин - отличное сочетание, которое заставит сердце любого меломана биться чаще.

Эта песня - квинтэссенция чувств: когда любовь, словно ураган врывается в жизнь внезапно и со своими последствиями.

Отметим, что съемки клипа проходили в течение 4 дней, во время которых певица с командой объехала почти 2000 тыс. км. Главным девизом съемочного процесса стало уже известное #МандруйУкраїною.

"Мы доказали, что можем воспроизвести страстную любовь и игру с любимых фильмов именно в Украине. Гранд Каньон Станислав и Розовое Озеро - это локации в Херсонской области, где захватывает дух, и душа замирает от гордости. Я уверена, что испанский вайб, украинская лирика, чрезвычайные локации, темпераментные герои - не оставят зрителя равнодушным", - комментирует певица.

IKSTINA презентовала клип об урагане любви "Un Dos Tres" (фото: пресс-служба певицы)

Герои этой истории - приковывают взгляд. Поэтому неудивительно, что ночью, когда снимались откровенные сцены в бассейне, часть жителей отеля, где проходили съемки, наблюдали за этим соблазнительным процессом.

"Главный сюжет - предел! Каждый из нас, хотя бы раз в жизни, ходил по лезвию. Безумные чувства и романтическая история - ныряйте в этот водоворот чувств и кайфуйте от просмотра. Живите каждую секунду и каждой клеткой своего тела. Это именно тот случай, когда не хочешь, чтобы эта история закончилась", - рассказывает IKSTINA.

IKSTINA показала страстный клип "Un Dos Tres"

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