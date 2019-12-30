Украинская певица поразила рождественской песней: празднично и атмосферно

Певица OHITVA, которая хочет принять участие в Национальном отборе на Евровидение 2020, и имеет все шансы на то, чтобы представлять Украину на конкурсе в Нидерландах, презентовала новую песню "Magic Time". Интересно, что в записи композиции принял участие Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Украины.

"С праздником, друзья! Время магии уже скоро", - лаконично прокомментировала свою новую работу Кристина Охитва.

OHITVA и Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Украины - Magic Time

Песня "Magic Time" уже получила много положительных отзывов от украинских меломанов. Композицию называют "сказочной" и "действительно магической".

Интересно, очень интересно! А главное голос!

Шикарный голос! Супер

Празднично и атмосферно. И вокал и аранжировка не подкачали.

Годно

Добавим, что сегодня Кристина Охитва является яркой представительницей украинской музыкальной культуры, современной и стильной, индивидуальность которой проявляется в неповторимых тембровых красках голоса певицы.

Напомним, недавно украинские Нацгвардейцы записали фантастический кавер на песню "Щедрик" и показали яркое видео.