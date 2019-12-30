Українська співачка вразила різдвяною піснею: святково і атмосферно

Співачка OHITVA, яка хоче взяти участь у Національному відборі на Євробачення 2020, і має всі шанси на те, щоб представляти Україну на конкурсі у Нідерландах, презентувала нову пісню "Magic Time". Цікаво, що у записі композиції взяв участь Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України.

"Зі святом, друзі! Час магії вже скоро", - лаконічно прокоментувала свою нову роботу Христина Охітва.

OHITVA та Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України - Magic Time

Пісня "Magic Time" уже отримала багато схвальних відгуків від українських меломанів. Композицію називають "казковою" і "дійсно магічною".

Цікаво, дуже цікаво! А головне голос!

Шикарный голос! Супер

Святково і атмосферно. Та й вокал і аранжування не підкачали.

Годно

Додамо, що сьогодні Христина Охітва є яскравою представницею української музичної культури, сучасної і стильної, індивідуальність якої проявляється в неповторних тембрових фарбах голосу співачки.

Нагадаємо, нещодавно українські Нацгвардійці записали фантастичний кавер на пісню "Щедрик" і показали яскраве відео.