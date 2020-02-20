Украинская группа выпустила красивую песню про важные чувства

Украинская рок-группа MILES BABIES выпустила новую песню с любовным настроением "Affair". Это мелодичная и позитивная композиция, тем не менее, не лишена и легкой меланхолии, очень характерной для творчества группы в целом.

В музыкальном смысле это достаточно сладкая баллада, окрашенная легким вкраплением "космических" клавишных. В содержательном плане удалось достичь простоты и лаконичности и одновременно поэтичности строк, упорядоченных в ясный и логичный ассоциативный ряд. Это будто путешествие во времени. Слушая "Affair", будто пересекаешь границы времени и пространства и погружаешься в любовные воспоминания или предчувствия.

"Лично для меня это своего рода рассказ. Это посвящение любимому человеку. Но вместе с тем эта песня - аллюзия на всю великую беспредельность приключений, которые случаются с нами из-за такого сильного чувства, как любовь. Кстати, в Лондоне еще не приходилось бывать, хотя уверенно пою об этом как о факте, который уже произошел", - с улыбкой говорит фронтмен группы Алексей Макаров.

Miles Babies – Affair

Добавим, что осенью 2019-го MILES BABIES представили романтическую песню "Сердце, в котором сгорает лето".

А одной из самых популярных композиций киевлян является трек "То було COOL".

"Это релаксация с помощью музыки, ритма и точных образов, которые сплетаются в одну короткую и очень ностальгическую историю. Это словно короткометражка о сложной лав-стори, где в финале вместо хеппи-энда останутся лишь титры и немного печали", - говорят музыканты о треке.

Miles Babies – То Было COOL