На украинский курорт обрушился торнадо с градом: что-то нереальное

Возле Скадовска пронесся торнадо (коллаж РБК-Украина)

Под Херсоном сняли на видео мощный смерч мезоциклонного происхождения - торнадо

Около курортного Скадовска под Херсоном зафиксировали торнадо - атмосферный вихрь сопровождали град и дождь. Местные жители рассказывают, что наблюдают подобное зрелище впервые.

Мезо-ураган сняли на видео и фото, после чего опубликовали кадры стихии в сети.

Торнадо пронесся около побережья Черного моря возле села Хорлы, восточнее Скадовска. Как это выглядело, показал Дмитрий Рыжко в своем YouTube-канале.

По его словам, воздушная воронка образовалась над морем 3 июня. Вскоре после этого село стал заливать сильный дождь с градом, размером с горошину.

"Это просто что-то нереальное. Такой дождь, град, смерч. Давно такого... не то что давно - вообще таких смерчей не видел здесь таких масштабов. Чтобы смерч, как в Америке - это просто жесть", - эмоционально признался он.

Видео: Торнадо с градом возле Скадовска под Херсоном

Водяной смерч (waterspout) внушительных размеров начал формироваться над водной поверхностью и затем уже вышел непосредственно на побережье полуострова Горький Кут. Об этом рассказал добровольный наблюдатель в Европейской лаборатории сильных штормов Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook.

Уточняется, что после детального анализа других видеозаписей данного случая стало понятно, что это был смерч мезоциклонного происхождения - торнадо.

"Об этом в частности, свидетельствует вращение материнского облака и небольшой вторичный вихрь, "танцующий" вокруг основной воронки", - написал Игорь и показал фото явления, включая также и топографическую карту района, "чтобы понять особенности данной местности и видеосъемку от Nugzar Kutaladze".

Торнадо под Скадовском в Херсонской области (Фото: facebook.com/mammatocumulus)

Напомним, что на днях на Донбассе пронесся страшный торнадо, и разрушительную стихию сняли на видео.

Кроме того, недавно под Мелитополем пронесся гигантский смерч.

Добавим, что в мае под Харьковом водитель снял на видео пылевую бурю, которая обрушилась посреди дороги.

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Автор: Владимир Костырин