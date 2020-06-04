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На український курорт обрушився торнадо з градом: щось нереальне

STYLERЖиття    04.06.2020 - 16:28
На український курорт обрушився торнадо з градом: щось нереальне
Біля Скадовська пронісся торнадо (колаж РБК-Україна)

Під Херсоном зняли на відео потужний смерч мезоциклонного походження - торнадо

Біля курортного Скадовська під Херсоном зафіксували торнадо - атмосферний вихор супроводжували град і дощ. Місцеві жителі розповідають, що спостерігають подібне видовище вперше.

Мезо-буревій зняли на відео і фото, після чого опублікували кадри стихії в мережі.

Торнадо пронісся біля узбережжя Чорного моря біля села Хорли, на схід від Скадовська. Як це виглядало, показав Дмитро Рижко у своєму YouTube-каналі.

За його словами, повітряна воронка утворилася над морем 3 червня. Незабаром після цього село став заливати сильний дощ із градом, розміром з горошину.

"Це просто щось нереальне. Такий дощ, град, смерч. Давно такого... не те що давно - взагалі таких смерчів не бачив тут таких масштабів. Щоб смерч, як в Америці - це просто жесть", - емоційно зізнався він.

Відео: Торнадо з градом біля Скадовська під Херсоном

Водяний смерч (waterspout) значних розмірів почав формуватися над водною поверхнею і потім вже вийшов безпосередньо на узбережжі півострова Гіркий Кут. Про це розповів добровільний спостерігач в Європейській лабораторії сильних штормів Ігор Кибальчич на своїй сторінці у Facebook.

Уточнюється, що після детального аналізу інших відеозаписів даного випадку стало зрозуміло, що це був смерч мезоциклонного походження - торнадо.

"Про це, зокрема, свідчить обертання материнської хмари та невеликий вторинний вихор, що "танцює" навколо основної воронки", - написав Ігор і показав фото явища, включаючи також і топографічну карту району, "щоб зрозуміти особливості даної місцевості та відеозйомку від Nugzar Kutaladze".

На український курорт обрушився торнадо з градом: щось нереальнеНа український курорт обрушився торнадо з градом: щось нереальнеНа український курорт обрушився торнадо з градом: щось нереальнеНа український курорт обрушився торнадо з градом: щось нереальне

Торнадо під Скадовськом в Херсонській області (Фото: facebook.com/mammatocumulus)

Нагадаємо, що днями на Донбасі пронісся страшний торнадо, і руйнівну стихію зняли на відео.

Крім того, нещодавно під Мелітополем пронісся гігантський смерч.

Додамо, що в травні під Харковом водій зняв на відео пилову бурю, що обрушилася посеред дороги.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України курортХерсонская областьторнадосмерч
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