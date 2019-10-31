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Украинский поп-певец разгадал загадку вируса F63.9 в новом клипе

STYLERЖизнь    31.10.2019 - 22:21
Украинский поп-певец разгадал загадку вируса F63.9 в новом клипе
Gena VITER (фото: пресс-служба артиста)

Gena VITER затронул вечную тему в клипе на трек "VODA"

Харизматичный исполнитель Gena VITER выпустил новый клип на хит этой осени "VODA".

Вдохновившись лирической проникновенной мелодией, режиссер Елена Винярская придумала необычную историю для видеоклипа талантливого артиста.

По всемирному медицинскому справочнику, любовь числится в списке заболеваний, и имеет код F63.9. Когда человек влюбляется он уже не может контролировать свой организм, вирус любви проникает в клетки и заставляет смотреть на мир по новому . Это химическая реакция длится порой всю жизнь. По сценарию, главной героиней и объектом любви артиста выступила известная телеведущая, fashion diva - талантливая актриса Виктория Батуи.

Урбанистические пейзажи и смелые образы героев, а также спортивное авто, под капотом которого тысячи лошадиных сил, подчеркивают расстояние между двумя влюбленными.

Украинский поп-певец разгадал загадку вируса F63.9 в новом клипе

Скриншот из видео

"Чувства невозможно передать словами. Есть женщины, которые сжигают до тла от одного пронзительного взгляда, в груди мужчины замирает сердце и жизнь делится на "до" и "после". "VODA" - это откровение, это оголенные эмоции, это натянутые как струна нервы. Это не история о любви, это история любви", - говорит певец.

Gena VITER - VODA

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