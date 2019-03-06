Украинцам приготовили сюрприз с платежными картами: что изменится

Все новые карты Visa будут бесконтактными уже с апреля

Карты Visa, выпущенные украинскими банками, будут по умолчанию наделены опцией бесконтактной оплаты. Это произойдет уже с первого апреля.

При этом, правда, платежные карты с возможностью бесконтактной оплаты также будут иметь чип и магнитную полосу (как сейчас). Это поможет любому без всяких проблем продолжать рассчитываться картой в любом POS-терминале страны.

Заметим, что по состоянию на первое января текущего года лишь около 11% платежных карт в Украине были бесконтактными - это примерно 4 млн млн карт с 36,9 млн, выданных отечественными банками. Правда, по сравнению с прошлым годом, количество бесконтактных платежных карт возросло на 6%. А бесконтактные платежи в Украине уже принимают 80% всех платежных терминалов.

Иллюстрация (bank.gov.ru)

Старший вице-президент, директор регионального подразделения Visa по странам СНГ и Юго-Восточной Европы (CISSEE) Вера Платонова пообещала, что в 2019 году Visa также пересмотрит размер комиссий Interchange и снизит комиссии для операций по картам только с магнитной полосой, что будет стимулировать банки продвигать бесконтактные платежные средства.

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