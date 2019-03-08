Украинцев атакуют кредитные мошенники: как не стать жертвой

Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников

В Украине распространяется мошенническая схема с документами, на которые оформляются кредиты. В прошлом году в полицию поступило 55 тысяч жалоб от украинцев, которые пострадали от этой схемы. Об этом говорится в программе "Сегодня" на телеканале "Украина".

Стоит отметить, что потеря документов может привести к серьезным финансовым неприятностям. Поскольку преступники могут на паспорт оформить кредиты.

По словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, преступники могут взять кредит на чужие документы в считанные часы. Чтобы взять займ на документы, мошенники переклеивают фотографию и идут в кредитный офис. Но бывает и такое, что даже не меняют фотографию, потому что в финучреждении работает свой человек.

Видео: YouTube/Сегодня

После этого к человеку приходят кредиторы и заявляют, что он брал кредит и в подтверждение тому есть его документы. Вот так работает преступная схема.

Юристы отмечают, что если вы потеряли документы, то действовать нужно очень быстро. В первую очередь необходимо обратиться в полицию, и написать заявление о пропаже документа. Также о пропаже можно где-нибудь написать, что оставит за собой документальный след.

Таким образом человек, сможет сослаться на определенные доказательства того, что он не мог получить кредит.

Если же кредит уже оформлен, то необходимо документально обосновать, что паспорт использовался без ведома владельца. Можно также использовать тот, факт, что фотография с вашим лицом не находится в копиях документов, связанных с кредитом.

Если кредиторы требуют денег, которых вы не занимали, тогда необходимо писать заявление в полицию.

Напомним, что в Киеве меняют правила сдачи жилья.

Ранее сообщалось о том, что украинцев предупредили о "компьютерных" мошенниках.