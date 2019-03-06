Квартирные коллекторы: в Киеве меняют правила сдачи жилья

Фото: коллаж РБК-Украина

Правила сдачи квартир посуточно меняют

Ставки туристического сбора в Киеве после внесеня правок позволили местной власти изменить порядок уплаты пошлины. Теперь бюджет будут наполнять частные владельцы столичных домов и квартир наравне с отелями и хостелами, передает UBR.

Как отмечал первый замглавы КГГА Николай Поворозник, для реализации этой нормы специалисты мэрии обработали статистику прошлых лет и подали в горсовет проект решения "О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 23 июня 2011 года № 242/5629 "Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве".

Теперь в перечень субъектов, которые должны платить туристический сбор за временное размещение, добавили:

жилые дома и пристройками к ним;

квартиры и комнаты;

коттеджи, садовые и дачные домики;

прочие объекты, которые используются для временного размещения.

За каждые сутки временного размещения в них нужно платить налог в 0,5% от размера минимальной зарплаты для туристов-украинцев и 1% для иностранцев.

Напомним, что минималка сейчас составляет 4173 гривны.

Отмечается, что строго запрещено селить туристов, если они не уплатили сбор и им не выписали квитанцию.

Следить за выполнением правил будут налоговые агенты - сами предприниматели, сдающие жилье посуточно как ФОП, посредники и неназванных юридические лица, которые заключат договор с городскими властями.

Сообщается, что полный перечень так называемых "квартирных коллекторов" должен быть опубликован на сайте Киевсовета.

Агенты должны будут вносить туристический сбор каждый квартал, подавая декларацию, или же ежемесячно вносить авансовые платежи до 30 числа.

Добавим, что от уплаты туристического сбора в Киеве освободили инвалидов, детей до 18 лет, а также родственников владельцев частного жилья.

Напомним, квартира, в которой ремонт ниже среднего, сейчас обойдется в 7 тысяч гривен. Эксперты по недвижимости утверждают, что рынок теневой, потому цены и услуги не регулируются законодательно, а выставляются владельцами жилья самостоятельно.

Как сообщалось ранее, недавно мошенники придумали новый способ для выманивания денег. Так, аферисты ходят по домам потребителей и под видом сотрудников ПАО "Черкассыоблэнерго", предлагают "липовые" скидки на электроэнергию.