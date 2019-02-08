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Сколько украинцы переплачивают на аренде квартир: эксперты дали ответ

STYLERЖизнь    08.02.2019 - 08:28
Сколько украинцы переплачивают на аренде квартир: эксперты дали ответ
Коллаж РБК-Украина

Бунгало на Бали стоит как однокомнатная квартира в спальном районе Киева

Видео: (YouTube/Сегодня)

Квартира, в которой ремонт ниже среднего, сейчас обойдется в 7 тысяч гривен. Эксперты по недвижимости утверждают, что рынок теневой, потому цены и услуги не регулируются законодательно, а выставляются владельцами жилья самостоятельно. Об этом информирует Сегодня.

Владельцы жилья могут выставлять сумму, которая им заблагорассудится. Поэтому даже заброшенные хрущевки могут стоить приличных денег. Квартира в состоянии ниже среднего по ремонту стоит сейчас 7 тысяч гривен. А если там еще есть шкаф, холодильник, кровать, стиральная машина и интернет, то цена может дотянуть и до десяти тысяч. 

На ценообразование в основном влияет качественный ремонт и техника. Смарт квартира на 22 квадратных метра с полным техническим и мебельным комплектами в спальном районе и однокомнатная квартира с минимумом выгод в центре могут стоить одинаково.

Киевляне негодуют, утверждая, что стоимость нормальной квартиры равна средней зарплате в Киеве. "Надо работать на двух полноценных работах, чтобы снимать полноценное жилье", - сетует Артур Бладиновский.

Директор аналитической компании в сфере недвижимости Роман Герасимчук говорит, что средняя цена квартиры всегда регулируется в зависимости от стоимости самой квартиры и доходов населения. А поскольку рынок аренды в Украине полностью теневой, то реальная стоимость найма однокомнатной квартиры в столице 8000 гривен. Удорожить помещения может только хороший ремонт - это плюс 20 процентов.

Напомним, что жители многоэтажки в Днепре вынуждены жить без газа по вине должницы.

Мы сообщали, что Польша откажется от российского газа до конца 2022. В то же время на эту осень запланировано завершение строительства газопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу будет поставляться норвежский газ.

Мы писали, почему повышаются тарифы и как платить меньше. Практически 3,5 миллиона украинцев получили платежки за газ с повышенными нормами потребления. 

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